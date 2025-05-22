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Fitch, Çin’in Büyüme Tahminini Düşürdü

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KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU REVİZYONU

Fitch’in Küresel Ekonomik Görünüm raporuna göre, bu güncellemenin ana nedeni Çin’in büyüme tahmininin yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşürülmesi oldu.

Raporda, Meksika, Endonezya ve Güney Kore’nin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, Rusya, Brezilya, Polonya ve Hindistan için yukarı yönlü güncellemeler yapıldığı bildirildi. Belirtilen güncellemeler şu şekildedir:
– Endonezya: %4,9 → %4,7
– Meksika: %2,0 → %1,8
– Güney Kore: %2,1 → %1,9
– Hindistan: %6,2 → %6,4
– Polonya: %3,0 → %3,2
– Brezilya: %1,7 → %2,0
– Rusya: %0,8 → %1,2

TÜRKİYE VE GÜNEY AFRİKA’DA DEĞİŞİKLİK YOK

Fitch, Türkiye ve Güney Afrika için büyüme tahminlerini değiştirmedi. Türkiye’nin orta vadeli büyüme tahmini yüzde 4,1 olarak korunurken, Güney Afrika’nın tahmini yüzde 1 seviyesinde kaldı.

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