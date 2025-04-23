“Fitch Ratings’ten Türkiye’ye Uyarı!”

FITCH RATINGS’DEN UYARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’de artan siyasi belirsizliklerin finansal piyasalarda dalgalanmalara ve politika yönünde değişikliklere yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Fitch, bu durumun özellikle Türk bankalarının kredi notları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini açıkladı. Raporda, döviz volatilitesine karşı olan duyarlılık nedeniyle bankaların en fazla etkilenen grup olabileceği, banka dışı finansal kurumlarda ise daha kısa vadeli etkilerin görülebileceği belirtildi.

PROTESTOLAR VE DÖVİZ PİYASALARI

Fitch, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan protestoların, liradaki değer kaybı baskısı ve devlet tahvili getirilerinde artışa sebep olduğunu belirtti. Türk bankalarının kredi notlarının 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana iyileştiği, ancak benzer olayların tekrar etmesi ya da yatırımcı ve mevduat sahiplerinin güveninin kalıcı olarak zedelenmesi durumunda bu iyileşmenin durabileceği vurgulandı.

KISA VADELİ DIŞ BORÇ ve REFINANSMAN RİSKLERİ

Fitch, Türk bankalarının önemli miktarda kısa vadeli dış borca sahip olduğunu ve yatırımcı güveninin zayıflaması halinde refinansman risklerinin artma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti. Artan Türk Lirası oynaklığının, bankaların sermaye oranları üzerinde baskı yaratabileceği ve dövizle borçlanan şirketlerin geri ödeme kapasitelerinin zayıflaması durumunda aktif kalitesinin olumsuz etkilenebileceğini belirtti.