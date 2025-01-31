Fitch: Türk Bankalarının Riskleri Devam Ediyor

Fitch’in RAPORUNDA RİSKLER VURGULANDI

Fitch yeni yayınladığı raporunda, bankaların 2024 yılı içerisinde artan kısa vadeli dış borçlarının yüksek payı ve yatırımcı duyarlılığına sahip olmasının riskleri devam ettirdiğini belirtiyor. Derecelendirme kuruluşu, Türkiye’nin güncel ekonomik programını sürdüreceğine yönelik temel senaryolarının olduğunu vurguladı, ancak bu durumun finansal istikrar risklerinin tekrar ortaya çıkmasına neden olabilecek ve yabancı para talebini artırabilecek bazı politika değişiklikleri risklerini barındırdığını kaydetti.

DÖVİZ TALEBİ VE KREDİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE BEKLENTİLER

Fitch, döviz talebini ve kredi büyümesini kontrol eden düzenlemelerin, enflasyonun düşmesi ve makroekonomik istikrarın iyileşmesiyle birlikte yavaş yavaş kaldırılmasını bekliyor. Bu gelişmeler, ekonomik istikrarı güçlendirebilir ve piyasa güvenini artırabilir. Kaynak: Foreks Haber Merkezi