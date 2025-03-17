Flash Tv Sahibi Erkan Kork Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI OPERASYONLARA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yasa dışı bahis konusundaki operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu bağlamda, yakın zamanda Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da bulunduğu 59 kişiye yönelik bir şafak operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİ

Flash Haber TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

ÖRGÜT LİDERİ İDDİASI

Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” yer alıyor. Erkan Kork’un örgüt lideri olduğu iddialar arasında bulunuyor.

DOSYADAKİ İDDİALAR VE FAALİYETLER

İddialara göre, Erkan Kork, 2014 yılında “TroyinBilişim” adlı şirketle finansal sistem içerisine girdi ve yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttü. Elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurduğu ve bunu örgütsel bir yapı olarak kullandığı belirtiliyor. Payfix’in bünyesinde yapılan yazılımlar üzerinden, yasadışı bahis baronları tarafından panel olarak adlandırılan domainler Payfix finansal yazılım sistemine entegre edildi. Bu yöntemle birçok sanal bahis sitesi Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE HİZMET VERİLDİ

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre; hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler Payfix Ödeme Kuruluşu’nun altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sağladı.

SAHTE HESAPLARLA MASKELENME

Üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, yasa dışı bahis gelirleri bu hesaplar üzerinden dolaştırılıp gizlendi.

MASAK VE TCMB RAPORLARI

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesi belirlendi. Söz konusu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı kapsadığı ve bunlardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında riskli olduğu ifade edildi.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyon kapsamında Erkan Kork ve üye oldukları iddia edilen şüphelilere ait toplamda 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, kişisel banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirkete dair toplam 114 araç, bu şirketlerin ortaklık payları ve kripto cüzdanları dahil olmak üzere toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlıklarına da el konuldu.