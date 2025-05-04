Florida’da Göl Kenarındaki Malikane Satışta

ÖZEL TASARIM MALİKANE SATIŞA ÇIKTI

Florida’nın Thonotosassa Gölü kıyısında, içerisinde Oval Ofis’in birebir kopyasının bulunduğu özel tasarım bir malikane satışa sunuluyor. Mülkün satış fiyatı 23,6 milyon dolar olarak belirlenmiş. 2012 yılında sağlık girişimcisi Tom Simpson ve eşi June tarafından inşa edilen bu özel mülk, özellikle 88 metrekarelik Oval Ofis kopyası ile dikkat çekiyor. Oval odada, Beyaz Saray’daki ünlü Resolute Masası’nın bir replikası da bulunuyor.

TARİH VE SPOR TEMASINI YANSITAN DEKORASYON

Mülk, çiftin Amerikan tarihi ve Major League Baseball’a olan ilgisini yansıtacak şekilde özel olarak dekore edilmiş. Beyzbol temalı odada, özel bir halı ile kaplı alan, eski Yankee Stadyumu koltukları ve Atlanta Braves’e ait hatıralarla donatılmış. Yaklaşık 150 bin dolara mal olan bu salon, 30-40 kişilik davetlerin düzenlenebileceği sosyal bir alan olarak tasarlanmış. Evin başka bir bölümünde yer alan “Walk of Fame” koridorunda, The Beach Boys ve Aerosmith gibi sanatçıların imzalı gitarları ve Tom Hanks, Elton John, Lady Gaga gibi ünlülerle anıların sergilendiği zemin plakaları yer alıyor. Bu alan, çiftin tanıştığı ünlülerle olan bağlarını da gösteriyor.

BÖLGENİN EN PAHALI MALİKANE SATIŞI OLACAK

Tom Simpson, 2024 yılında 79 yaşındayken Parkinson hastalığı ile mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. June, birçok anıyla dolu bu evi artık yaşayamayacağına karar vererek satışa çıkardı. Mülk, Premier Sotheby’s International Realty tarafından satışa sunuluyor. Bütün alan, birlikte ya da iki ayrı parsel halinde satın alınabiliyor: 14 dönümlük ana konut 18,9 milyon dolar, 8 dönümlük ek arazi (ahır ve sera dahil) ise 4,7 milyon dolar. Eğer satış gerçekleşirse, bu satış, 2021 yılında satılan 22,5 milyon dolarlık evi geride bırakarak Tampa bölgesindeki en pahalı konut satışı olacak.