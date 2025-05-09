Florida’da Timsah Saldırısı: Kadın Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu yetkilileri, olayın salı günü yerel saatle 16.00 sularında Polk County bölgesindeki Tiger Creek Deresi ile Lake Kissimmee Gölü’nün kesişim noktasında gerçekleştiğini açıkladı. Yetkililerin bildirdiğine göre, Cynthia Diekema isimli kadın, eşiyle birlikte yaklaşık 75 santimetre derinlikteki suda kanoyla ilerlerken büyük bir timsahın saldırısına uğradı.

TİMSAH SALDIRISI VE KADININ DURUMU

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonundan Evan Laskowski, “Timsah aniden hareket ederek kanoyu devirdi ve çift suya düştü. Kadın daha sonra ısırıldı.” şeklinde ifade etti. Eşinin müdahale etmek için çaba gösterdiğini ancak başarılı olamadığını belirten Laskowski, timsahın Diekema’yı su altına çektiğini kaydetti. Laskowski, sudan Diekema’nın cesedinin bulunduğunu bildirdi.

OLAYIN ARDINDAKİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olaydan sonra bölgeye yönlendirilen yaban hayatı ekipleri, biri yaklaşık 3,4 metre uzunluğunda olan iki timsahı yakaladı. Florida, timsah nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu bir eyalet olarak, 2012-2022 yılları arasında her yıl ortalama sekiz timsah saldırısına sahne olduğu bilgisiyle dikkat çekiyor.