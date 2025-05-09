Florida’da Timsah Saldırısı, Kadın Öldü

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu yetkilileri, olayın salı günü yerel saatte 16.00 sularında Polk County bölgesindeki Tiger Creek Deresi ile Lake Kissimmee Gölü’nün kesişim noktasında gerçekleştiğini bildirdi. Yetkililer, Cynthia Diekema adlı kadının eşiyle 75 santimetre derinlikteki suda kanoyla ilerlediği sırada büyük bir timsahın saldırısına uğradığını aktardı.

TİMSAHIN SALDIRISI VE SONUÇLARI

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonundan Evan Laskowski, “Timsah aniden hareket ederek kanoyu devirdi ve çift suya düştü. Kadın daha sonra ısırıldı” dedi. Eşinin müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Laskowski, timsahın Diekema’yı su altına çektiğini kaydetti. Laskowski, sudan Diekema’nın cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

TİMSAHLARIN YAKALANMASI

Olaydan sonra bölgeye gönderilen yaban hayatı ekipleri, birisi yaklaşık 3,4 metre uzunluğunda olan iki timsahı yakaladı. Florida, timsah nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu bir eyalet olarak biliniyor. 2012-2022 yılları arasında her yıl ortalama sekiz timsah saldırısı yaşandığı ifade ediliyor.