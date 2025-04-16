Ford, Courier Modelinin Fiyatını Düşürdü

SORUNLARLA MÜCADELE EDEN FORD

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Ford, şu an zorlu bir dönemden geçiyor. Bunun en önemli sebebi, elbette ki Çinli otomobil üreticileri. Trump’ın getirdiği yüksek vergiler de, Çinli firmaların ABD’li üreticilere nazaran daha uygun fiyatlarla ve daha gelişmiş teknolojilerle araç üretmeye başlaması ile ilgili olarak ortaya çıktı. Ancak bu durumu tartışmak şu anki konumuz değil.

Menşei Çin olmayan otomobil üreticileri, şu an piyasa rekabetinde ayakta kalabilmek için fiyatlarını makul seviyelerde tutma zorunluluğuyla karşılaşabiliyor. Ford, bu üreticiler arasında yer alıyor ve bu doğrultuda yenilenen Courier modeli ile ticari çizgisinden saparak binek otomobil gibi bir görünüm kazandırıyor. Özellikle Yeni Ford Courier Journey, bu değişimle dikkatleri üzerine çekiyor.