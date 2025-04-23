Ford Puma Fiyatları Şaşırtıcı Düzeyde!

FORD, BİR YAŞAM TARZI OLARAK SUNUYOR

Ford, yalnızca bir otomobil markası değildir; aynı zamanda bir yaşam tarzı olarak karşımıza çıkıyor. Şehirli crossover’lardaki çeşitliliğinden arazi araçlarına, kompakt hatchback’lerden premium SUV’lara kadar her kullanıcıya hitap eden geniş bir yelpaze sunmakta. Nisan 2025 fiyatları, 10 Nisan itibarıyla güncellendi. Bugün itibarıyla yalnızca Ford Puma modelinin Mart’taki 1.427.800 TL’lik başlangıç fiyatı, Nisan’da 1.485.000 TL’ye yükseldi. Enflasyon ve kur dalgalanmaları fiyatları zorlasa da, Ford’un sunduğu teknolojik donanımlar, sürüş keyfi ve kampanyalar bu fiyatı haklı çıkarıyor. Şimdi, gaza basma vakti!

FORD PUMA İLE YENİ BİR TECRÜBE

Ford Puma, kompakt SUV segmentinde bir leopar gibi hareket ediyor. Dinamik tasarımı, keskin hatları ve yüksek konumlandırılmış LED farları ile dikkat çekiyor. İçerisinde yer alan 8 inçlik dokunmatik ekran, adaptif hız kontrol sistemi ve şerit takip özelliği, sürüşü hem güvenli hem de keyifli bir hale getiriyor. Türkiye’de araç almak zor gibi görünse de hayallerden vazgeçmek daha zor! Ford Puma, bütçenizi zorlamadan premium bir deneyim sunuyor. 125 PS ve 155 PS’lik EcoBoost motor seçenekleri ise hibrit teknolojisiyle düşük yakıt tüketimi sağlıyor. 0-100 km hızlanması 8,7 saniyeye kadar inen ST-Line X modeli, adeta bir spor araba hissiyatı veriyor.

NİSAN 2025 FİYAT LİSTESİ VE KAMPANYALAR

Ford’un Nisan 2025 için belirlediği “Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyat” listesi, kampanyalar ve opsiyonel donanımlara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte yeni Ford Puma’nın güncel fiyatları: