Forever 21 Yine İflas Başvurusunda Bulundu

E-TİCARETİN YÜKSELİŞİ VE FOREVER 21’İN ZORLUKLARI

Forever 21, ABD’li bir hızlı moda perakendecisi olarak, alışveriş merkezlerinde müşteri trafiğinin azalması ve çevrimiçi perakendecilerin artan rekabeti nedeniyle altı yıl içinde ikinci kez Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunuyor. Şirket, ABD genelindeki yaklaşık 350 mağazası için alıcı bulamayınca tasfiye sürecinin kaçınılmaz olduğunu duyurdu. Ancak, marka hakkı ve fikri mülkiyetin Authentic Brands Group bünyesinde kalmaya devam edeceği bildiriliyor.

TASFİYE SATIŞLARI BAŞLIYOR

Forever 21’in karşılaştığı zorluklar, e-ticaretin yükselişi ve büyük alışveriş merkezlerinin popülaritesini yitirmesiyle uzun zamandır devam ediyor. İlk defa 2019’da Chapter 11’e başvuran marka, Authentic Brands Group, Simon Property Group ve Brookfield Asset Management Inc. ortak girişimi Sparc tarafından satın alınarak iflastan çıkmıştı. Ancak bu çözüm, markanın sorunlarını yeterince gidermedi. Şirket, tasfiye satışlarına başlayacağını ve varlıklarını mahkeme gözetiminde satmak için bir pazarlama süreci yürüteceğini açıkladı.

Delaware Bölgesi İflas Mahkemesi’ne yapılan başvuru doğrultusunda, Forever 21’in tahmini varlıklarının 100 milyon ila 500 milyon dolar arasında, borçlarının ise 1 milyar ila 10 milyar arasında değiştiği belirtiliyor. Başvuru içinde, şirketin 10.001 ila 25.000 arasında alacaklıya sahip olduğu ifade ediliyor. Eğer başarılı bir satış gerçekleşirse, marka tamamen kapanmaktan kurtulabilir ve yeniden yapılanma sürecine girebilir.

Şirket, iflas süreci boyunca ABD’deki mağazaların ve internet sitesinin açık kalacağını, müşterilere hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. Ayrıca uluslararası mağazaların bu süreçten etkilenmeyeceği bilgisi veriliyor. Forever 21, Catalyst Brands bünyesinde, 2020’den beri Sparc Group ve Simon Property Group’un yönettiği JC Penney birleşmesi ile faaliyet gösteriyor.

Authentic Brands CEO’su Jamie Salter, geçirdiğimiz yıl Forever 21’i satın almanın “hayatındaki en büyük hata” olduğunu ifade etmişti. 1984’te Los Angeles’ta kurulan marka, genç tüketiciler arasında uygun fiyatlı ve trend kıyafetleri ile oldukça popülerdi. 2016 yılında dünya genelinde 800 mağazaya ulaşan Forever 21, bunların 500’ünü ABD’de işletiyordu. Ancak değişen piyasa koşulları, markayı bu ikinci iflasla karşı karşıya getirmiş durumda.