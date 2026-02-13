Forex Dolandırıcılarına 6. Dalga Operasyonu: 35 Gözaltı

Emniyet güçlerinin kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele çabaları aralıksız sürüyor. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde, paravan şirket hesapları üzerinden suç işlendiği tespit edildi. Söz konusu araştırmalar kapsamında, daha önce belirlenen kişilere ve paravan şirketlere yönelik 6’ncı dalga operasyon gerçekleştirildi.

2 ŞİRKETE YÖNELİK 5 AYRI OPERASYON

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor doğrultusunda, 2 şirkete yönelik toplamda 5 ayrı operasyon düzenlemişti. Yapılan incelemelerde, Forex dolandırıcılığı, yasa dışı bahis faaliyetleri ve vatandaşların banka kartlarından izinsiz çekim işlemleriyle elde edilen suç gelirlerinin paravan şirket hesapları ve bireysel banka hesapları aracılığıyla sisteme aktarıldığı belirlendi. Suç gelirlerinin farklı banka hesaplarına aktarıldığı da açığa çıktı.

35 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma sürecinde, suç gelirlerinden bir kısmının kripto varlık şirketlerine gönderildiği, diğer bir kısmının ise nakit olarak çekilip izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi.