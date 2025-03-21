formula-1-efsanesi-eddie-jordan-vefat-etti

Eddie Jordan hayatını kaybetti

Eddie Jordan, Formula 1’in eski takım sahiplerinden biri olarak 76 yaşında yaşamını yitirdi. Jordan ailesi, prostat kanseri ile bir süredir mücadele eden Eddie Jordan’ın Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eddie Jordan’ın F1 Tarihindeki Yeri

İrlandalı Jordan, 1991 yılında kendi adını taşıyan Formula 1 takımını kurdu. Yüksek bütçeli büyük takımlarla rekabete giren Jordan takımı, 15 yıl içerisinde 4 yarış zaferi kazandı. Eddie Jordan, takımında destek verdiği efsanevi Alman pilot Michael Schumacher’in Formula 1 kariyerindeki ilk yarışına çıkmasını da sağlamıştı. Michael Schumacher ile birlikte geçmişte Damon Hill, Rubens Barrichello, Giancarlo Fisichella, Jean Alesi, Jarno Trulli, Ralf Schumacher ve Eddie Irvine gibi ünlü pilotlar da Jordan takımında yarışma fırsatı buldu.

Jordan Takımının Satışı

Mali sorunlar nedeniyle, Eddie Jordan tarafından 2005 yılında satışa çıkarılan takım, zamanla çeşitli mülkiyet ve isim değişiklikleri yaşadı. Bu süreç sonunda takım, Aston Martin markasıyla Formula 1’deki mücadelesine devam ediyor.