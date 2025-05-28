Spor

Fransa Açık’ta Gauff ve Andreeva Tura Yükseldi

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FRANSA’DA TURNUVANIN 3. GÜNÜ DEVAM EDİYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın 3. gün sabah seansında birinci tur maçları sürdü. Tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı olan Alman tenisçi Alexander Zverev, ABD’li rakibi Learner Tien’i 6-3, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-0 yenerek bir üst tura yükseldi. Avustralyalı tenisçi Alex De Minaur, 9 numaralı seribaşı olarak Sırp sporcu Laslo Djere’i 6-3, 6-4 ve 7-6’lık setlerle 3-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

MEDVEDEV İLK TURDA ELENDİ

Rus tenisçi Daniil Medvedev, 11 numaralı seribaşı olarak Büyük Britanyalı rakibi Cameron Norrie’ye karşı 3-2’lik bir sonuçla (5-7, 3-6, 6-4, 6-1, 5-7) maçı kaybederek ilk turda elendi.

TEK KADINLARDA İLERLEYENLER

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olan ABD’li tenisçi Coco Gauff, Avustralyalı rakibi Olivia Gadecki’yi 6-2’lik setlerle 2-0 yenerek 2. tura adım attı. Ayrıca, Rus sporcu Mirra Andreeva (6 numaralı seribaşı) İspanyol tenisçi Cristina Bucsa’yı 6-4 ve 6-3’lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

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