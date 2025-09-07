Fransa’da Macron’a Yönelik Önerge Sunuldu

MUHALEFETTEN YENİ ÖNERGE

Fransa’da muhalefet partisi olan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa’nın önde gelen liderlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınmasını hedefleyen bir teklifi Parlamento’ya sunduklarını duyurdu. Melenchon, “Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk” diyerek Macron’a karşı yeni bir önerge daha verdiklerini ifade etti. Geçen yılki genel seçim sonuçlarını dikkate almayı reddettiği nedeniyle daha önce de böyle bir önerge sunduklarını hatırlatan Melenchon, 8 Eylül’de yapılacak güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğini belirtti ve “Bu halkın zaferi olacak” yorumunu yaptı. Ayrıca, Gazze’deki duruma da değinerek, kendi partisi iktidarda olsaydı Fransız Deniz Kuvvetleri’nin insani yardım için Gazze’ye gidecek olan Küresel Sumud Filosu gemilerine eşlik edeceğini vurguladı.

GÜVEN OYLAMASI VE BÜTÇE PLANLARI

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları ve muhalefet milletvekilleri 2026 bütçe planı aleyhinde seslerini yükseltmeye başladı. Bayrou’nun da bütçe sıkıntısı sebebiyle, düşürülen önceki Başbakan Michel Barnier ile aynı kaderi paylaşabileceği belirtiliyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılması ve toplamda 43 milyar euro civarında tasarruf sağlamayı hedefleyen 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini ifade etti. 8 Eylül’deki meclis güven oylamasında muhalefet kanadının hükümeti düşürmeyi amaçladığı duyuruldu.

ÖNCEKİ HÜKÜMETİN AKIBETİ

Geçen yıl Macron, Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gitme kararı almıştı. Haziran ve Temmuz 2024’te gerçekleştirilen iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi, en çok milletvekili çıkararak seçimi kazanırken, Macron merkez sağcı Michel Barnier’i başbakan olarak atamıştı. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi üzerinde muhalefetle uzlaşma sağlayamayarak meclisten güvenoyu alamadı ve sadece 3 ay sonra 4 Aralık 2024’te düştü. Macron, partisi temsilcileriyle bir haftadan fazla süren görüşmelerinin ardından 13 Aralık’ta merkez sağcı Bayrou’yu başbakan olarak atadı.