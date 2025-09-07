Fransa’da Macron’un Azledilmesi Önergesi Sunuldu

Fransa’da muhalefet partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın önde gelen isimlerinden Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınmasına dair teklifi Parlamento’ya sunduklarını duyurdu. Melenchon, geçtiğimiz yıl yapılan genel seçimlerde elde edilen sonuçları dikkate almayı reddettiği gerekçesiyle daha önce de Macron’un görevden alınması için önerge verdiklerini hatırlattı. Yeni bir azil önergesi sunduklarını belirten Melenchon, “Gitmesi gerekiyor. Azil önergesini sunduk” sözleriyle durumu özetledi. Ayrıca, 8 Eylül’de gerçekleştirilecek güven oylamasında Başbakan François Bayrou hükümetinin düşeceğine dair öngörüsünü paylaşarak, “Bu halkın zaferi olacak” dedi. Melenchon, Gazze’deki duruma da dikkat çekerek, partisinden isimlerin iktidarda olması halinde Fransız Deniz Kuvvetleri’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu gemilerine eşlik edeceğini vurguladı.

HÜKÜMETİN ZORLU SINAVI

Son günlerde sosyal medya kullanıcıları ve muhalefet siyasetinin 2026 bütçe planına karşı tepkilerini artırması, Bayrou’nun da bütçe krizi nedeniyle düşürülen selefi Michel Barnier ile aynı akıbete uğrayabileceği sinyalini veriyor. Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasını içeren ve halkın tepkisini çeken yaklaşık 43 milyar euro tasarruf sağlayacak 2026 bütçesinin görüşmelerinin öncesinde hükümeti güven oylamasına götürmeyi planlıyor. Mecliste 8 Eylül’de gerçekleştirilecek bu oylamada muhalefetin hükümeti düşürmek için aktif bir tutum sergileyeceği duyuruldu.

GÜVENOYU ALAMAYAN HÜKÜMET DÜŞTÜ

Macron, geçen yıl Ulusal Meclisi feshederek genel seçimlere gidilmişti. Haziran ve Temmuz 2024’te yapılan iki turlu seçimlerde solcu Yeni Halk Cephesi, en fazla milletvekili çıkararak galip geldi. Macron, solcu ittifakın başbakan adayı yerine merkez sağcı Michel Barnier’i başbakan olarak atadı. Barnier hükümeti, 2025 bütçesi konusunda muhalefetle uzlaşmayı başaramayarak meclisten güvenoyu alamadı ve 4 Aralık 2024’te kısa bir durumda düştü. Macron, partinin temsilcileriyle bir haftadan uzun süren görüşmelerin ardından 13 Aralık’ta merkez sağcı Bayrou’yu başbakan olarak atadı.