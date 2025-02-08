Fransa’da Staj Yapacak Sivaslı Öğrenciler

ÖĞRENCİLER FRANSA’DA STAJ YAPACAK

Sivas Şehit Ahmet Karahan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ‘Robotik Uygulama Operatörlüğü, Endüstriyel Kaynakçılık ve CNC Alanında Yeni Teknolojilerin Kazanımı İçin AB’de Staj’ projesi çerçevesinde Fransa’da staj yapacak. Öğrenciler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, okul yöneticileri ve projede yer alan öğretmenlerle birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan’ı ziyaret etti.

PROJE DETAYLARI PAYLAŞILDI

Projenin detayları ve yürütülecek çalışmalar hakkında Erdoğan’a bilgi veren Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yükselen Dursun, projenin Türkiye Ulusal Ajansı’nın koordinesinde yapılan yurtdışı hareketlilik projeleri arasında desteklenmeye değer bulunan 80 proje arasında bulunduğunu belirtti. Dursun, Sivas’ta kabul edilen tek Erasmus +Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği olan bu projede, 11 ve 12. sınıflarda eğitim gören 24 öğrencinin 28 günlük staj programına katılacağını, ayrıca 6 öğretmenin de öğrencilere refakat edeceğini aktardı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Ziyaretten memnuniyetini ifade eden Erdoğan, uygulanacak proje ile öğrencilerin önemli faydalar elde edeceğine inandığını vurguladı. Erdoğan, Avrupa’daki eğitim alanlarıyla ilgili uygulamaları deneyimleme fırsatı bulacak olan öğrencilerin kariyerlerine büyük katkılar sağlayacak bu imkanı en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.