Fransa Düzensiz Göçle Mücadelede Yeni Karar

GÖÇ KONTROLÜ İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Fransa’da düzensiz göçle mücadele amacıyla, Başbakan François Bayrou, göçü kontrol altına almak için bakanlıklar arası bir araya geldi. Bayrou, yapılan komite toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEYE YENİ ADIMLAR

Bayrou, düzensiz göçle mücadelede atacakları yeni stratejileri kamuoyuna duyurdu. Daha önce Fransa-İtalya sınırında uygulanan “sınır birliği” projesinin, tüm sınır bölgelerine genişletileceğini açıkladı. Bayrou, bu birlik bünyesinde polis, jandarma teşkilatı çalışanları ve sınır personelinin yer alacağını ifade etti. “İltica meselesi günümüzde sınırları aşmak için yaygın bir yöntem olarak kullanılıyor.” diyen Bayrou, bu yeni adımlarla düzensiz göçle etkin bir şekilde mücadele etmeyi amaçladıklarını vurguladı.

CEZAYİR İLE ANLAŞMA SORUNU

Bayrou, düzensiz göçle mücadelenin Fransa’nın önceliklerinden biri olacağını belirtti. Cezayir’in, Fransa’nın sınır dışı ettiği vatandaşları geri kabul etmediğini hatırlatan Bayrou, bu durumun 1968’de imzalanan anlaşmalara aykırı olduğunu dile getirdi. “Yanıt gelmezse bu anlaşmaları feshetmek tek seçenek olacak ancak bu, istediğimiz bir seçenek değil.” açıklamasında bulundu.

DİPLOMATİK KISITLAMALAR GÜNDEME GELDİ

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise BFMTV’ye verdiği röportajda, “Fransızların çıkarını savunmak” amacıyla Cezayirli yetkililere yönelik yeni diplomatik kısıtlama kararları aldıklarını duyurdu. Cezayir ve Fransa arasında 1968 yılında imzalanan Tercihli Göç Anlaşması, Cezayir vatandaşlarının Fransa’ya geliş, gidiş, istihdam ve ikamet şartlarını düzenlemekte.