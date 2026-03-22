Fransa U21 Kadrosunda Sidiki Cherif Krizi

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Sidiki Cherif, kısa bir süre önce Fransa U21 Milli Takımı’na davet edilmişti. Ancak, Sidiki Cherif ile birlikte kadroya dahil edilen Club Brugge futbolcusu Mamadou Diakhon’un yaşadığı sorunlar, Fransız medyasında geniş yer buldu.

SIDIKI CHERIF VE MAMADOU DIAKHON’DAN FRANSA’YA KÖTÜ HABER

Alınan bilgilere göre, Sidiki Cherif ve Mamadou Diakhon, Fransa U21 Milli Takımı kampına katılamayacak. Gine asıllı olan Sidiki Cherif’in, Fransa Milli Takımı forması giymesi için gerekli olan vatandaşlık işlemlerinin henüz tamamlanmadığı belirtildi. Mamadou Diakhon’un ise milli takım tercihini Senegal’dan yana kullandığı ve genç kanat oyuncusunun Fransa U21’e gelen daveti federasyona bildirmeden reddettiği ifade edildi.

FRANSA FUTBOL FEDERASYONU’NDA KRİZ ÇIKTI

Haberin devamında, Fransa Futbol Federasyonu’nun, Sidiki Cherif ve Mamadou Diakhon’un kampa katılmayacağını kadronun kamuoyuna açıklanmasının ardından öğrendiği ve bu durumun büyük bir krize yol açtığı aktarıldı. Fransa, U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart’ta Lüksemburg, 30 Mart’ta ise İzlanda ile mücadele edecek.

