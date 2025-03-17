Fransız Siyasetçi ABD’yi Eleştirdi

FRANSIZ SİYASETÇİDEN ABD’YE ELEŞTİRİ

Ukrayna’nın kararlı savunucularından olan Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann, partisinin kongresinde gerçekleştirdiği konuşmada, ABD’nin değerler konusundaki tutumunun değiştiğini vurgulayarak eleştiride bulundu. Glucksmann, “Bize Özgürlük Heykeli’ni geri verin. Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara şunu söyleyeceğiz: ‘Bize Özgürlük Heykeli’ni geri verin.'” ifadelerini kullandı.

HEYKELİN ANLAMI VE TARİHİ

Konuşması sırasında öfkesini dile getiren Fransız siyasetçi, “Sana hediye olarak verdik ama görünüşe göre sen onu hor görüyorsun. Yani, burada, evde gayet iyi olacak.” diyerek ABD’nin heykeli değerini anlamadığını savundu. Fransa, 1884’te iki ülke arasındaki ittifakı kutlamak adına ABD’ye Özgürlük Heykeli’ni hediye etti. Heykel, Fransız Donanması gemisi Isère ile nakledilerek 1886’da tamamlandı ve New York’ta özgürlüğün simgesi haline geldi.

ARAŞTIRMACILAR İÇİN YENİ BİR MESAJ

Glucksmann, Pazar günü yaptığı açıklamada, “Amerikalara söyleyeceğimiz ikinci şey şu: ‘Eğer en iyi araştırmacılarınızı kovmak istiyorsanız, eğer özgürlükleri ve yenilikçilik anlayışları, şüphe ve araştırmaya olan düşkünlükleri sayesinde ülkenizi dünyanın önde gelen gücü haline getiren tüm insanları kovmak istiyorsanız, o zaman onları memnuniyetle karşılayacağız.'” şeklinde konuştu.

ABD’NİN UKRAYNA POLİTİKASI:

Avrupa, Başkan Donald Trump’ı ateşkes görüşmelerinde Ukrayna’ya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanında yer almakla suçluyor. Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında 28 Şubat’ta Oval Ofis’te yaşanan sert tartışma, ülkeler arasındaki gerilimi artırdı. Bu tartışmanın ardından ABD, Ukrayna’ya geçici olarak askeri yardım ve istihbarat desteğini çekti. ABD’nin düşmanı olarak tarihsel olarak görülen Rusya, Ukrayna’nın ise müttefiki konumunda. ABD’nin Avrupa’daki müttefikleri, Trump’ın Ukrayna ve Rusya’ya yönelik tutumu konusunda endişelerini dile getiriyor.