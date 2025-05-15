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Fren Arızası Tespit Edildi

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FORD’DAN GÖRÜLEN GÜVENLİK RİSKİ

ABD merkezli otomobil üreticisi Ford, ülke genelinde büyük bir geri çağırma süreci başlatıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, toplam 273 bin 789 aracın olası fren arızası nedeniyle geri çağrıldığı açıklandı. Arızanın ciddi güvenlik tehlikeleri taşıdığı belirtilirken, araç sahiplerine araçlarını servis alanlarına götürmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

ETKİLENEN ARAÇ MODELLERİ

Geri çağırmadan etkilenen araçlar, 2022-2024 yılları arasında üretilmiş Ford Navigator ve Expedition SUV modelleridir. NHTSA’nın yapmış olduğu açıklamaya göre, geri çağırma nedeninin ön fren hatlarının motor hava temizleyici çıkış borusuna temas ederek zarar görme riski olduğu ifade edilmiştir. Bu temasın zamanla fren hidroliği sızıntısına neden olabileceği ve böylece araçlarda fren performansını olumsuz etkileyebileceği, dolayısıyla ciddi güvenlik riskleri oluşturabileceği vurgulanıyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE BİLGİLENDİRME

Otomobil üreticisi, geri çağırmaya maruz kalan araç sahiplerine 26 Mayıs 2025 tarihine kadar resmi bilgilendirme mektupları gönderecek. Araç sahipleri, mektuplar ulaşmadan da yetkili Ford bayilerine başvurarak kontrol aşamasını başlatma imkanına sahip.

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