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Freni Arızalı Kamyonet Garaja Girdi

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KAZA GÜLDERE MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Güldere Mahallesi rampasında meydana geldi. Karadeniz Ereğli Belediyesi’ne ait olan hafriyat kamyonetinin sürücüsü Vedat V., fren arızası yaşadı. Bu durum, araç önce bir duvara, ardından ise elektrik direğine çarpmasına sebep oldu ve en sonunda bir binanın garajına girdi. Kazada sürücü Vedat V. ve yanında bulunan işçi Barış Y. yaralandı.

Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onları Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık, hastanede yaralı işçileri ziyaret ederek “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

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