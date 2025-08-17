freni-patlayan-tir-8-km-gitti

Olayın Gelişimi

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den temin ettiği kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan’a götürmek için yola çıktı. Ancak, Samsun-Ankara karayolu üzerinde TIR’ın dorsesi aniden alev aldı. Araçtaki frenlerin tutmaması üzerine sürücü, alevler içinde kalan TIR ile 8 kilometre boyunca ilerlemek zorunda kaldı. TIR’daki kimyasal madde ve boyalar yol boyunca dökülerek yanmaya devam etti.

Trafik Kazası ve Yaralanma

TIR, aynı yolda seyir halindeki Çetin Yıldırım’ın kullandığı otomobil ile Bora Ulu’nun kullandığı kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki alevler, kamyonetin de yanmasına sebep oldu. Kazada yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları

TIR, bariyerlere çarparak durduktan sonra sürücüsü kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Yangında yer alan araçlar ile ağaçlık alandaki alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Samsun-Ankara karayolunda yaklaşık 2 saat boyunca duran trafik, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrollü şekilde yeniden başlamaya başladı. Bu esnada yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.