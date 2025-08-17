Gündem

Freni Patlayan TIR 8 Km Gitti

freni-patlayan-tir-8-km-gitti

Olayın Gelişimi

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den temin ettiği kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan’a götürmek için yola çıktı. Ancak, Samsun-Ankara karayolu üzerinde TIR’ın dorsesi aniden alev aldı. Araçtaki frenlerin tutmaması üzerine sürücü, alevler içinde kalan TIR ile 8 kilometre boyunca ilerlemek zorunda kaldı. TIR’daki kimyasal madde ve boyalar yol boyunca dökülerek yanmaya devam etti.

Trafik Kazası ve Yaralanma

TIR, aynı yolda seyir halindeki Çetin Yıldırım’ın kullandığı otomobil ile Bora Ulu’nun kullandığı kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki alevler, kamyonetin de yanmasına sebep oldu. Kazada yaralanan sürücü Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yangın Söndürme Çalışmaları

TIR, bariyerlere çarparak durduktan sonra sürücüsü kendi çabalarıyla dışarı çıkmayı başardı. Ancak alevler yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Yangında yer alan araçlar ile ağaçlık alandaki alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Samsun-Ankara karayolunda yaklaşık 2 saat boyunca duran trafik, ekiplerin müdahalesinin ardından kontrollü şekilde yeniden başlamaya başladı. Bu esnada yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

ÖNEMLİ

Gündem

Yabancı Dil Öğreniminde Değişim Var!

İngilizce eğitimi alanında önemli bir dönüşüm yaşanıyor; ders içerikleri sadeleştiriliyor ve öğrenciler, dil becerilerine göre gruplandırılıyor.
Gündem

Kocaeli Karamürsel Orman Yangını Kontrol Altında

Kocaeli Karamürsel'deki orman yangını tamamen kontrol altına alındı, açıklamada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın ifadelerine yer verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.