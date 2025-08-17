Frenleri Patlayan TIR, 8 Km Gitti

Gündem

OLAYIN BAŞLANGICI

Azerbaycan vatandaşı Jamaladdin Mamadov, Kocaeli’den aldığı kimyasal madde ve boyayı Azerbaycan yönüne taşımak için hareket etti. Ancak Samsun-Ankara karayolunda, TIR’ın dorsesi aniden yanmaya başladı. Araçtaki frenler tutmayınca, sürücü yanan TIR ile 8 kilometre boyunca yol almaya devam etti. TIR’daki kimyasal maddeler ve boyalar, gittiği yola dökülerek yanmaya sürdü.

KAZANIN GELİŞİMİ

TIR, aynı yönde ilerleyen Çetin Yıldırım’ın kullandığı otomobil ile Bora Ulu yönetimindeki kamyonete çarptı. TIR’ın dorsesindeki yanan boyalar, kamyonetin alev almasına neden oldu. Kaza sebebiyle yaralanan Çetin Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

PATLAMALAR VE SONUÇLAR

Bariyerlere çarparak duran TIR sürücüsü, kendi imkanlarıyla kurtuldu. Ancak alevler, yol kenarındaki ağaçlara da sıçradı. Araçlardaki yangın ile ağaçlık alandaki yangın, ekipler tarafından söndürüldü. Samsun-Ankara karayolundaki ulaşım, yaklaşık 2 saat boyunca kesintiye uğradı. Ekiplerin çalışmasının ardından tekrar kontrollü olarak sağlanmaya başlandı ve bu süreçte yolda yaklaşık 10 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştu.

