Fulwin T8 Rekabetçi Fiyatıyla Tanıtıldı

FULWIN T8’İN TANITIMI VE FİYATLARI

Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde tanıtılan Fulwin T8, dikkat çekici rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkıyor. Başlangıç fiyatı 14 bin dolar (güncel kurla yaklaşık 504 bin TL) olarak belirlenen Fulwin T8, BYD’nin Seal U modelini doğrudan hedefliyor. En yüksek versiyonu ise 20 bin dolarlık (yaklaşık 720 bin TL) bir fiyat etiketine sahip. Türkiye’deki fiyatların en pahalı versiyonda bile 1 milyon TL’nin altında kalması bekleniyor.

FULWIN T8’İN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Fulwin T8, 7 koltuk seçeneği ile aileler için ideal bir araç sunuyor. 18,6 kWh LFP batarya kapasitesi ile sadece elektrik modunda 130 km menzil sağlıyor. Ayrıca, DeepSeek ile entegre olan LionOS 5.0 işletim sistemi ile donatılmış. Konforlu sürüş deneyimi için geliştirilmiş CDC süspansiyon sistemine sahip.

SAMSUN FABRİKASI VE FİYAT AVANTAJI

Chery’nin Samsun’da inşa edeceği fabrika, Fulwin T8’in fiyat avantajı yaratmasına olanak tanıyacak. Gümrük vergisinden muaf olacak olan Fulwin T8’in, Türkiye otomobil pazarında düşük fiyatı ile dengeleri değiştirmesi bekleniyor.