Futbolcu, Fenerbahçe’ye Transfer Oldu

KEREM AKTÜRKOĞLU’NUN TRANSFERİ RESMİLEŞTİ

Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu. Benfica, Fenerbahçe’nin Aktürkoğlu için 22,5 + 2,5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Galatasaray’ın öncelik hakkı bulunması sebebiyle, kendilerine bu şartlar hakkında bilgi verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Aktürkoğlu, kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

SOSYAL MEDYADA GALATASARAY’I SİLDİ

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını sildi. Ayrıca Galatasaray’ın da sosyal medyada Aktürkoğlu’nu takip etmediği gözlemlendi.

FENERBAHÇE’YE ATTIĞI GOLLE UNUTULMAYACAK

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkan Aktürkoğlu, 462 dakikada sahada kaldı ve yalnızca Fenerbahçe’ye bir gol atmayı başardı. Bu gol, sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesine neden olmuştu. Aktürkoğlu, Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası sevinç gösterisinde bulunmadı.