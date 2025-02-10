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Futbolcu Hakemi Bıçakladı, Kulüp Çekildi

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MAÇTA ŞOK EDİCİ SALDIRI

Kocaeli’de U-17 ligi K grubunda yer alan 8 takım, kıyasıya mücadele ediyor. Bu grupta bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor arasında, Şehit Nihat Karadaş Stadı’nda gerçekleşen maçta, orta hakem Ersin Demiröz’ün uyguladığı kararlar tartışmalara yol açtı. Özellikle, kırmızı kartla oyundan ihraç edilen Çayırova Gümüşspor’un 16 yaşındaki oyuncusu E.Ç., hakemin kararına aşırı tepki göstererek bıçaklı saldırıya kalkıştı.

VELİLERİN HIZLI MÜDAHALESİ

Olay, velilerin anlık müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Genç sporcunun öfkesi durdurulurken, olay sonrası E.Ç. polis merkezine götürüldü, hakem Ersin Demiröz ise hastaneye sevk edildi. Hakem, birkaç bıçak darbesinden biriyle yaralandı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi ve evinde istirahat ettiği bildirildi. Ersin Demiröz’ün, genç sporcudan şikayetçi olacağı da yüzeysel bir bilgidir.

OLAYIN ARDINDAN GÜNDEME GELENLER

E.Ç.’nin oyundan atılmasını kabullenememesi, olayın arka planında dramatik bir durumun ortaya çıkmasına neden oldu. “Velisine haber verin” denildiği anda, olayın ciddiyeti ve yaşananların boyutu net bir şekilde anlaşıldı. Bu tür şiddet eylemleri, futbolun ruhuna ters ve kabul edilemez bir durum olarak değerlendiriliyor.

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