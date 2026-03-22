Futbolcu Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Gelişmeler

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya yönelik sürdürülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili ilk aşamada 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan tanık beyanları ve ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

AİLEDEN VE TANIKTAN ŞOK EDİCİ İDDİALAR

Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğunu savundu. Olayın tanıkları arasında yer alan Canbay, kendisinin potansiyel hedef olabileceğini ifade ederek, olayda Kalaycıoğlu’nun rolü olup olmadığını sorguladı.

OLAY ANINDAN DETAYLAR

İddialara göre, Kundakçı ve Canbay, bir konuşma yapmak için Ümraniye’de bir araya geldiler. Araç içinde beklerken, yanılarına iki farklı araç yanaştı. Bu araçlardan inen bir kişi aniden ateş açtı. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren araçlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Cinayet Büro ekipleri, olayın hemen ardından soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği, kısa süre içinde tespit edildi. Şüphelinin, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu anlaşıldı.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Soruşturma sürecinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınarak, hakkında ek gözaltı süresi talep edildi. Ayrıca Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 8 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen bir silah da ele geçirildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Bilal Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da gözaltına alındığı bildirildi. TV100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu, “Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Bilal Kadayıfçıoğlu’nun ardından türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Aldığımız bilgiler, yer temini ve yardım etme suçu olması yönünde.” şeklinde bilgi verdi.