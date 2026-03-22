Futbolcu Kaan Kundakçı Cinayetinde Yeni Gelişmeler

İstanbul Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya yönelik sürdürülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili ilk aşamada 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan tanık beyanları ve ortaya atılan iddialar dikkat çekti.

AİLEDEN VE TANIKTAN ŞOK EDİCİ İDDİALAR

Kundakçı’nın ailesi, saldırının arkasında Aleyna Kalaycıoğlu’nun yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun bulunduğunu savundu. Olayın tanıkları arasında yer alan Canbay, kendisinin potansiyel hedef olabileceğini ifade ederek, olayda Kalaycıoğlu’nun rolü olup olmadığını sorguladı.

OLAY ANINDAN DETAYLAR

İddialara göre, Kundakçı ve Canbay, bir konuşma yapmak için Ümraniye’de bir araya geldiler. Araç içinde beklerken, yanılarına iki farklı araç yanaştı. Bu araçlardan inen bir kişi aniden ateş açtı. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren araçlar, olay yerinden hızla uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE BELİRLENDİ

Cinayet Büro ekipleri, olayın hemen ardından soruşturma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliği, kısa süre içinde tespit edildi. Şüphelinin, iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu anlaşıldı.

GÖZALTI SAYISI ARTTI

Soruşturma sürecinde Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınarak, hakkında ek gözaltı süresi talep edildi. Ayrıca Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 8 kişi gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı düşünülen bir silah da ele geçirildi.

İZZET YILDIZHAN DA GÖZALTINDA

Cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla Bilal Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, şarkıcı İzzet Yıldızhan’ın da gözaltına alındığı bildirildi. TV100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu, “Futbolcu Kaan Kundakçı cinayetinde Bilal Kadayıfçıoğlu’nun ardından türkücü İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı. Aldığımız bilgiler, yer temini ve yardım etme suçu olması yönünde.” şeklinde bilgi verdi.

Gündem

Fenerbahçe Emre Mor ile Yolları Ayırıyor

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Emre Mor ile yeni bir anlaşma yapmayacak. Forma şansı bulamayan oyuncunun kariyerine İstanbul'da devam etmesi bekleniyor.
Gündem

İran Ordusu F-15 Uçağını Düşürdü: Hava Saldırıları Artıyor

İran, ABD-İsrail çatışması esnasında güney bölgesinde bir F-15 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Uçağın Hürmüz Adası yakınlarına düştüğü belirtilirken, konuya dair resmi yanıt henüz gelmedi.
Gündem

Trump’tan İran Açıklaması Savaşın 23’üncü Günü Geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıların 23. gününde sosyal medya üzerinden, İran’ın "yok olduğunu" iddia etti. Savaşın etkileri tüm dünyada hissedilmeye devam ediyor.
Gündem

Skriniar İçin Slovakya’dan Uyarı Geldi

Milan Skriniar'ın Slovakya Milli Takımı'na seçilmesi, Fenerbahçe'de endişelere yol açtı. Sakatıyla ilgili sağlık durumuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Gündem

Netanyahu Avrupa Ülkelerine Savaşa Katılım Çağrısı Yaptı

İsrail ve ABD'nin İran'a karşı başlattığı savaş 23. gününe girdi; bu süreçte 210 çocuk hayatını kaybetti. Netanyahu, Avrupa ülkelerinden destek istedi.