Futbolu Bıraktılar, Kulüp Sahibi Oldular

İNGİLİZ FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

8 Mayıs’ta eski İngiliz futbolcular David Beckham ve Gary Neville, İngiltere 4. Futbol Ligi’nde (Lig Two) mücadele eden Salford City kulübünü satın alarak emeklilik sonrası kulüp yöneticiliğinin en güncel örneğini sergiliyorlar. Kulübün eski ortakları olan ve Manchester United’dan arkadaşları olan Ryan Giggs, Paul Scholes, Nicky Butt ve Phil Neville, hisselerini devretmelerine rağmen kulüp operasyonlarında etkin bir rol üstlenmeye devam ediyor.

YENİ YÖNETİMİ TANITAN İSİMLER

ABD’li iş insanı Declan Kelly ve İngiliz yatırımcı Mervyn Davies, yeni dönemde Salford City kulübünün eş başkanlığını üstlenecek. İngiltere 4. Futbol Ligi’nde sezonu 69 puanla 8. sırada tamamlayan kulüp, büyük bir tarih ve başarı potansiyeli taşıyor. Diğer yandan, Nisan ayında İngiltere Championship takımlarından Swansea City’nin “ortağı ve yatırımcısı” olduğunu duyuran Luka Modric, hala oyunculuk kariyerine aktif olarak devam ediyor.