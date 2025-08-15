Futbolun En Büyük Sahnesinde Başlangıç

FUTBOLDA YENİ SEZON BAŞLIYOR

Futbol dünyasının en önemli sahnesinde ilk santra bugün gerçekleşiyor. Premier Lig’de yeni sezonun açılış maçı, transfer rekoru kırarak 300 milyon sterlin harcayan Liverpool ile Bournemouth arasında saat 22’de yapılacak. Son şampiyon Liverpool, yeni transferleri Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong ile sahaya çıkacak.

İLK HAFTA DERBİSİ HEYECANI

Sezonun ilk büyük mücadelesi ise pazar günü saat 18.30’da gerçekleşecek. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Manchester United, Arsenal ile Old Trafford’da karşılaşacak. Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City gibi güçlü rakiplerle mücadele edecek.