Futbolun En Pahalı Transfer Rekoru

PROMOSYONLAR VE TRANSFER RAKAMLARI

Premier Lig’deki yaz transfer dönemi, sona ermesine bir haftadan fazla bir zaman kala rekor harcama seviyelerine ulaştı. Leeds United’ın Milan’dan Noah Okafor’u 18 milyon sterlin (24,1 milyon dolar) ödeyerek kadrosuna katmasıyla, geçen yıl kırılan 2,36 milyar sterlinlik harcama rekoru geride kaldı.

BÜYÜK TRANSFERLER YOLDA

Bournemouth’un Leverkusen’den Amine Adli’yi transfer etmesi ve Arsenal’in Crystal Palace’tan Eberechi Eze’yi kadrosuna katmasına hazırlanmaları, toplam harcamanın 3 milyar sterline ulaşmasını mümkün kılıyor.

En fazla harcama yapan kulüpler listesinde Liverpool, 289 milyon sterlin ile başı çekiyor. Chelsea 246 milyon, Manchester United 208 milyon ve Arsenal ise 194 milyon sterlin harcama yapıyor. Ancak yalnızca büyük kulüpler değil, daha küçük bütçeye sahip ekipler de transfer rekorlarını kırmış durumda. Liverpool, Bayer Leverkusen’den Florian Wirtz için toplamda 100 milyon sterlin bonservis bedeli ve 16 milyon sterlin bonus ödemesi yaparak kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirdi. Burnley, Chelsea’den Lesley Ugochukwu’yu 25 milyon sterline; Sunderland ise Strasbourg’dan Habib Diarra’yı 26 milyon sterline kadrosuna katarak kendi rekorlarını elde etti.

Sekiz yıl aradan sonra Premier Lig’e dönen Sunderland, 142 milyon sterlinlik bir yatırım yaparak kadrosunu güçlendirdi. Bu yatırım, Avrupa’nın en büyük liglerindeki Real Madrid ve Atletico Madrid dışındaki tüm kulüplerin harcamalarından daha fazla. Nottingham Forest, bu yaz oyuncu transferlerinde iki kez rekor kırarak, Bologna’dan İsviçreli Dan Ndoye ve Ipswich Town’dan Omari Hutchison’u transfer etti ve toplamda yaklaşık 150 milyon sterlin harcadı.

İngiltere Premier Ligi’nin yaz dönemi transfer harcaması, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga’nın toplamından daha fazla oldu. Serie A, yaklaşık 783 milyon sterlin harcama ile ikinci sırada yer alıyor ve İtalyan kulüplerinin oyuncu satışlarından elde ettikleri gelirler bile bu rakamı aşıyor.

Premier Lig’in transfer piyasasındaki mali üstünlüğü, büyük oranda yayın gelirlerine bağlı. Bu sezon, dört yıllık yeni bir yayın anlaşmasının ilk yılı. Yalnızca iç pazarı kapsayan bu anlaşmanın toplam değeri 6,7 milyar sterlin ile rekor seviyeye ulaşmış durumda.