“Futbolun Parlayan Yıldızı”

YAĞMUR TANRISEVSİN ETKİNLİĞE KATILDI

A Milli Futbol Takımımızın gönüllü futbol elçisi olan Yağmur Tanrısevsin, Paris’te düzenlenen bir törene katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tercih ettiği kırmızı elbise ile göz kamaştırdı.

KAPTANLA SELFİE KARELERİ

Ünlü oyuncu, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile çektiği selfie pozunu, Instagram hesabında “Kaptanımız” notuyla paylaşarak dikkat çekti.

Yağmur Tanrısevsin, şıklığıyla etkinliğin en dikkat çekici ismi oldu. Etkinlikte dünyaca ünlü yıldız Natalie Portman’ın da konuklar arasında yer alması, davetin prestijini artırdı.