Spor

G. Antep – F.Bahçe Maçı ve 11’leri

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GAZİANTEP FK İLE FENERBAHÇE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşılaşacak. Daha önce Kasımpaşa ve Erzurumspor FK ile oynadığı maçları galip tamamlayan sarı-lacivertliler, bu zorlu deplasmandan 3 puan almak istiyor.

MAÇ NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı, 27 Şubat Perşembe günü saat 16.00’da başlayacak. Bu karşılaşma Gaziantep Stadyumu’nda gerçekleşecek ve ASpor ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

TAKIMLARIN KADROLARI AÇIKLANDI

Gaziantep FK’nın 11’inde şu oyuncular yer alacak: Dioudis, Ömürcan, Semih, Ertuğrul, Daubin, Sorescu, Ogün, Kozlowski, Husic, Lungoyi, Boateng. Fenerbahçe’nin kadrosu ise; İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Oğuz Aydın, Mert Hakan, Fred, İrfan Can, Talisca, En-Nesyri’den oluşuyor.

HEDEF KUPA VE ÇEYREK FİNAL

Fenerbahçe, Türkiye Kupası ilk maçında Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçmiş, ikinci karşılaşmasında ise Erzurumspor FK’yı 5-0 yenmişti. Topladığı 6 puan ile lider konumda yer alan Kanarya, Gaziantep FK’yı da yenerek seri başı olmak istiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğindeki Fenerbahçe, Avrupa Ligi dahil olmak üzere 3 kulvarda mücadele eden tek takım olma özelliğine sahip.

GÖZLER GAZİANTEP’TE OLACAK

Gaziantep FK, B Grubu’ndaki ilk maçında İstanbulspor’u 4-0 yenerken, ikinci karşılaşmasında Göztepe’ye deplasmanda 1-0 kaybetti. Fenerbahçe, Gaziantep’te beraberlik alması halinde ilk ikiye girerek çeyrek finale kalacak. Kazanması durumunda ise Kasımpaşa-Göztepe mücadelesinin sonucuna bakacak.

EN-NESYRI’NIN GOL ORUCUNU BOZMA ZAMANI

Youssef En-Nesyri, Süper Lig’deki Galatasaray derbisinde gol atamayarak 6 maçlık bir dönemde fileleri havalandıramadı. Ligde Adana Demirspor, Göztepe, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında toplam 7 gol atan Faslı futbolcu, Anderlecht ile oynanan Avrupa Ligi play-off turunda da 2 gol ile dikkat çekti.

HAKEM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının hakemi Yasin Kol oldu. Kol’un yardımcıları Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş olacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Melih Kurt üstlenecek.

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