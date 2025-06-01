G4 Fırtınası Türkiye’den Görülebilir

GÜNEŞ’TEN KORONAL KÜTLE ATIMI

Dün Güneş’te M8.2 seviyesinde bir koronal kütle atımı gerçekleşti ve bu durum, bugün ve yarın G4 seviyesinde bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceği ifade edildi.

KUZEY IŞIKLARI GÖRÜLEBİLİR

İstanbul’da kuzey ışıklarının görünme olasılığının arttığı belirtiliyor. Ayrıca, elektrik şebekelerinde aksamalar, uydu ve GPS sistemlerinde yaşanabilecek sorunlar gibi teknolojik etkilerin de görülebileceği belirtiliyor.

JEOMANYETİK FIRTINA DÜNYA’YA YAKLAŞIYOR

Patlamayla oluşan G4 büyüklüğündeki jeomanyetik fırtına, Dünyaya 1000 km/sn hızla yaklaşırken, pazar gecesi ya da pazartesi gecesi Dünya’ya ulaşması bekleniyor. Hava Forum’da yer alan bilgilere göre; Güneş’ten gelen bir koronal kütle atımından (CME) kaynaklanan bu durum, Türkiye gibi düşük enlemlerde aurora (kuzey ışıkları) görünme ihtimalini artırıyor.