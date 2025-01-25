Gabar Dağı’nda 500 Kilometrelik Yol Tamamlandı

GABAR’DA PETROL KEŞFİ VE ULAŞIM ALTYAPISI

Cumhuriyet tarihinin karada meydana gelen en büyük petrol keşfi Gabar’da gerçekleşti. Şırnak-Gaziantep arasındaki mesafe kadar yol yapılarak, Gabar Dağı’nda petrol keşfinden sonra sondaj makineleri ve petrol üretim ekipmanlarının kuyulara taşınması ve üretilen petrolün transferi için toplamda 500 kilometre yol inşa edildi. Gabar’daki yol inşası sürecinde, transfer edilecek petrolün yanı sıra bölgenin coğrafi ve iklim özellikleri de dikkate alındı. Yılın her döneminde karlı alanlardan oluşan zorlu arazi koşullarında, petrolün bulunması kadar üretim ve ticaret sürecinin de önemli bir organizasyon gerektirdiği görüldü.

ULAŞIM ALT YAPI OPERASYONLARI

Bu kapsamda, operasyonun en büyük ayağını ulaşım altyapısı oluşturuyor. Ana arterlerde asfalt, lokasyon, güvenlik yollarında ise beton kaplama kullanıldı. 1850 rakıma kadar inşa edilen yolların kalınlığında, iklim ve güvenlik koşulları göz önünde bulunduruldu. Beton yollar 20 santimetre, asfalt yollar ise 63 santimetre kalınlıkta planlandı.

STRATEJİK YOL AĞI GELİŞİYOR

TPAO çalışanları, saha içerisinde yer alan köylerde yaşayanlar, güvenlik güçleri ve projeye destek veren alt işverenler ile birlikte bütüncül bir şekilde ulaşım altyapısı hazırladı. Gabar’ın can damarı niteliğindeki bu ulaşım ağı, yaklaşık 2 yıllık bir süreçte 500 kilometreyi buldu.

REGION HALKINDAN MUTLU HABERLER

Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, Gabar Dağı’ndaki köylere katırlarla zor şartlarda ulaşım sağladıklarını ifade ederek, “Gabar Dağı’nda 8 köy boşaltılmıştı. Eskiden katırlarla gittiğimiz patikalarda şimdi asfalt yollar var. Özel araçlarla ulaşabiliyoruz. Gabar Dağı’nın her yerine sıcak asfalt döküldü. 500 kilometre yakın yol yapıldı,” dedi ve bölge halkı olarak duydukları mutluluğu dile getirdi. Vural, Ulaşım Bakanı, Enerji Bakanı, Valisi, Belediye Başkanı ve Milletvekili’ne teşekkür etti.

TURİZM POTANSİYELİ VE YENİ FIRSATLAR

Ekonomist Mesut Balta, Gabar Dağı’nda gerçekleştirilen yolun petrol taşımacılığının yanı sıra bölgedeki turizm alanlarının yeniden keşfedilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Balta, “Gabar bölgesinde 500 kilometre yol yapıldı. Bu durum, bölgedeki gizemli ve henüz keşfedilmemiş turizm potansiyelinin değerlendirilmesi açısından kritik,” dedi. Balta, binlerce yıllık manastır, kilise ve tarihi eserlerin açığa çıkarılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turist akının sağlanabileceğini belirtti. Ayrıca, konaklama tesisleri ve turizm yatırımlarının da bölge ekonomisine olumlu katkı sağlayacağına vurgu yaptı. İlgili yetkililerin ve uzman kuruluşların yatırımları etkinleştirmesi ve bu potansiyelin bölge halkıyla paylaşılmasını sağlaması gerektiğini ifade etti.