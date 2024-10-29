Gabriel Sara’nın Başarısının Sırrı ZİDANE

GALATASARAY – BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Süper Lig’de 10. hafta, heyecan dolu bir derbiye ev sahipliği yaptı. Galatasaray, Rams Park’ta Beşiktaş’ı misafir etti. Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen’in golleriyle maçı 2-1 kazanarak üç puanı elde etti. Bu sezon başında takıma katılan Gabriel Sara, performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Son haftalarda yükselen formu ile öne çıkan Sara’nın sırlarını teknik direktör Okan Buruk, maç sonrasında paylaştı.

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ VE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig’in 10. hafta derbisinde, Galatasaray Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray’ın gollerini 13. dakikada Davinson Sanchez ve 67. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Beşiktaş’ın tek golü ise 90+4. dakikada Ernst Muçi’den geldi. Bu sonuçla lider konumundaki Galatasaray 28 puana ulaşırken, Beşiktaş 20 puanda kaldı. Galatasaray bir sonraki hafta sahasında Samsunspor ile karşılaşacakken, Beşiktaş evinde Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

GABRİEL SARA’NIN YÜKSELİŞİ

Maçın yıldızı konumundaki Gabriel Sara, sezonun başından beri beklentileri karşılayamasa da, zamanla takıma uyum sağladı ve son haftalarda taraftarın sevgisini kazandı. Sara, Galatasaray’ın attığı iki golde de önemli rol oynadı ve hem Davinson Sanchez hem de Victor Osimhen’in gollerine duran toplardan asist yaparak dikkat çekti. Mücadele sonrası basın toplantısında Okan Buruk, Gabriel Sara ile ilgili şunları söyledi: “Gabriel Sara’nın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene Championship’in en çok asist yapanlarından biriydi. İyi savunma yapıyor, oyun kurgusuna katılıyor, takımı atağa başlatıyor. Sol ayağı sihirli.”

SARA VE ZIDANE

Okan Buruk, Gabriel Sara’nın Galatasaray’a gelişindeki Şampiyonlar Ligi faktörünün yanı sıra, son haftalardaki yükselişinin sebebinin köpeği Zidane olduğunu da vurguladı. Sabah’a göre, ‘Zidane’ ismini verdiği köpeğine bağlı olan Sara, Galatasaray’a geldikten birkaç hafta sonra İngiltere’den köpeğini getirtmek için kulüp yetkilileri özel uçak ayarladı. Zidane’ın gelişiyle birlikte 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Rizespor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Elfsborg karşılaşmalarında 2 gol ve 4 asistle dikkat çekti. 2006 Dünya Kupası’nda izlediği Zidane’dan etkilenen Gabriel Sara, Zekeriyaköy’deki bahçeli evinde köpeğiyle yaşamaktadır.