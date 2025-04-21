Gagavuzyalılar Haklarını Talep Ediyor

GAGAVUZYA ÖZERK BÖLGESİ’NDEN BÜYÜK MİTİNG

Gagavuzya Özerk Bölgesi vatandaşları, Türkiye’nin diplomatik desteğiyle 1994 yılında kurulan bölgelerinin anayasal haklarının sistematik bir şekilde ihlal edilmesinin önlenmesi amacıyla büyük bir miting düzenledi. Komrat Meydanı’nda buluşan Gagavuzya sakinleri, oybirliğiyle Kişinev yönetimine karşı aldıkları kararları duyurdu.

HUKUKSAL TALEPLER FARKLI KALEMLERDE YER ALIYOR

Mitingde öne çıkan talepler arasında, Moldova Cumhuriyeti’nin “Gagauzya’nın (Gagauz Yeri) Özel Hukuki Statüsü Hakkındaki Kanunu”nda bulunan Gagavuzya Başsavcısının seçilme sürecine özerk yönetimin katılımını öngören yasanın 21. maddesinin iptal edilmesi gerektiği yer alıyor. Bunun yanı sıra, 1994 tarihli “Gagavuzya’nın Özel Statüsüne İlişkin Yasa” ve “Gagavuzya Tüzüğü”nde güvence altına alınan yasal yetkilere müdahale edilmeden kesin teminatlar istemeleri dikkat çekiyor. Ayrıca, Gagavuzya’nın mali özerkliğinin yeniden tesis edilmesi ve ayrımcı uygulamalara son verilmesi ısrarla talep ediliyor.

BASKILAR ARTARKEN, HUKUKSUZ GÖZALTI ENDİŞELİ

Moldova’da uluslararası kamuoyunu etkileyen bir olayda, Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Evghenia Gutul gözaltına alınarak ev hapsine alındı. Gutul’un avukatları, 25 Mart’ta ülkeyi terk etme niyeti olmadığını kanıtlarıyla mahkemeye sunmasına rağmen, mahkeme heyeti savcıların ev hapsinin daha ağır bir tedbirle değiştirilmesi isteğini değerlendiriyor. Bunun yanı sıra, Gagavuzya’nın güvenlik haklarına da müdahale ediliyor.

Moldova Anayasa Mahkemesi, Gagauzya’nın bölgesel savcı atama hakkını elinden aldı ve yeni çıkarılan bir yasa ile yerel mahkemeleri yargı yetkisinden çıkardı. Bu durum, yerelde yargı bağımsızlığı ve adalete erişim konularında ciddi kaygılar doğuruyor. Artık Gagauzya başkanı ve Halk Meclisi için seçim sonuçları merkezi yargı tarafından onaylanıyor.

PROTESTOLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ TEHDİDİ

Gagavuzya halkı, 30 yılı aşkın süredir merkezi yetkililerin özerklik haklarını çiğnediğine dikkat çekiyor. Ayrıca, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın anaokullarındaki Gagavuz dili öğretmenlerini finanse etmeyi reddetmesi gelecekte Gagavuz halkının anadil öğrenme fırsatlarını tehdit ediyor. Gagavuzyalılar, uluslararası toplumu durumu takip etmeye çağırıyor ve yasal taleplerinin görmezden gelinmeye devam edilmesi halinde geniş katılımlı protestolar ve uluslararası yargı yollarını kullanacaklarını belirtiyor.

ULUSLARARASI TOPLUMUN DİKKATİNE ÇAĞRI

16 Nisan’da Komrat’ta yapılan kitlesel mitingin ardından, Gagavuzyalılar Türkiye, ABD, Rusya, AB ülkeleri gibi birçok uluslararası misyonun durumlarına resmi erişim çağrısında bulundu. Gagavuzya halkı, Moldova hükümetinin özerklik taleplerini yok sayması durumunda, protestoların daha da güçlendirilerek devam edeceğinin altını çiziyor.