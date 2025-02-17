More
Gündem

Galatasaray 8 Milyon Euro’ya Transfer Yaptı

galatasaray-8-milyon-euro-ya-transfer-yapti

GALATASARAY’IN TRANSFER HAREKETLİĞİ

Trendyol Süper Lig’de ara transfer döneminde Galatasaray, kadrosuna 7 yeni oyuncu kattı. Sarı-kırmızılılar, ara transferde Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay’ı kadrosuna dahil ediyor.

Carlos Cuesta TRANSFERİ VE AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın 8 milyon Euro bedelle transfer ettiği savunma oyuncusu Carlos Cuesta’nın transfer sürecini, Genk’in sportif direktörü Dimitri De Conde aktarıyor. Belçika basınından Voetbalnieuws’a verdiği röportajda De Conde, “Belçika’da transfer dönemi yeni bitmişti. Club Brugge’le oynayacağımız kupa maçından önce Galatasaray’ın teklifi ortaya çıktı. Genk’te mutluydu ama transferi gerçekten yapmak istiyordu.” diyor.

Carlos’un OYNAMA GARANTİSİ

De Conde, transfer süreci hakkında ek olarak, “Carlos’un ilk 11’deki yerini kaybettiği bir sır değil. Milli takımdaki yeri aklının bir köşesindeydi. Oynaması garanti edilmişti ve öyle de oldu, ilk 11’de başladı” şeklinde ifadeler kullanıyor. Bu transfer, Galatasaray’ın defansif gücünü artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Fenerbahçe’ye Dev Sponsorluk Anlaşmaları Yolda

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, stadyum ve forma sponsorluğu anlaşmalarıyla Bankalar Birliği borcuna dair güncel bilgileri Flash Haber ile paylaştı.
Gündem

Sezon Sonu Bedava Olacak Yıldızlar!

Süper Lig'de sezon sonu sözleşmeleri bitecek futbolcular gündemde. Hala yeni kontrat imzalamayan oyuncular merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.