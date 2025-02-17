Galatasaray 8 Milyon Euro’ya Transfer Yaptı

GALATASARAY’IN TRANSFER HAREKETLİĞİ

Trendyol Süper Lig’de ara transfer döneminde Galatasaray, kadrosuna 7 yeni oyuncu kattı. Sarı-kırmızılılar, ara transferde Carlos Cuesta, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Eren Elmalı, Mario Lemina, Przemyslaw Frankowski ve Arda Ünyay’ı kadrosuna dahil ediyor.

Carlos Cuesta TRANSFERİ VE AÇIKLAMALAR

Galatasaray’ın 8 milyon Euro bedelle transfer ettiği savunma oyuncusu Carlos Cuesta’nın transfer sürecini, Genk’in sportif direktörü Dimitri De Conde aktarıyor. Belçika basınından Voetbalnieuws’a verdiği röportajda De Conde, “Belçika’da transfer dönemi yeni bitmişti. Club Brugge’le oynayacağımız kupa maçından önce Galatasaray’ın teklifi ortaya çıktı. Genk’te mutluydu ama transferi gerçekten yapmak istiyordu.” diyor.

Carlos’un OYNAMA GARANTİSİ

De Conde, transfer süreci hakkında ek olarak, “Carlos’un ilk 11’deki yerini kaybettiği bir sır değil. Milli takımdaki yeri aklının bir köşesindeydi. Oynaması garanti edilmişti ve öyle de oldu, ilk 11’de başladı” şeklinde ifadeler kullanıyor. Bu transfer, Galatasaray’ın defansif gücünü artırmayı hedefliyor.