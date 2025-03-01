Galatasaray’a 1.9 Milyon TL’lik Dava Açıldı

DERBİDEN SONRAKİ TARTIŞMALARA YENİ BİR BOYUT

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 0-0 sona ermesi sonrasında beklenmedik olaylar zinciri yaşandı. Bu tartışmalar, Mourinho’nun basın toplantısında rakip takımın yedek kulübesine yönelik eleştirileriyle başladı. Mourinho’nun “Maymun gibi zıpladılar” ifadesi, Galatasaray camiasında büyük bir öfkeye yol açtı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sözleri ırkçılık olarak değerlendirip suç duyurusu yapma tehdidinde bulundu. Ancak Mourinho, bu açıklamalarından geri adım atmadı.

MOURINHO’NUN YANIT VERDİĞİ DAVA AÇILIYOR

Mourinho, Fenerbahçe’nin avukatları aracılığıyla Galatasaray’a 1 milyon 907 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Bu durum, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırırken, olay dünya basınında da geniş bir şekilde gündem oldu.

DÜNYA BASINI MOURINHO’YU KONUŞUYOR

Mourinho’nun cesur duruşu uluslararası medyada geniş yankı buldu. BBC, “Mourinho, Galatasaray’a dava açtı” başlıklı haberiyle durumu geniş bir kitleye ulaştırdı. Bu olay, derbi sonrası tartışmaların daha da alevlenmesine neden oldu.