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Galatasaray’a Konyaspor Maçı İçin Kötü Haberler

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GALATASARAY’IN KADRO DURUMU

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Ancak sarı-kırmızılı ekip, bu kritik maç öncesinde üç futbolcusundan olumsuz haber aldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Elias Jelert sağ dizindeki esneme nedeniyle kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Kaan Ayhan, takım antrenmanlarına yeni katıldı ve Alvaro Morata, sol kasığında hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecek.

TEKNİK DİREKTÖRÜN STRATEJİSİ

Galatasaray’ın yaptığı açıklama şu şekilde: “Ziraat Türkiye Kupası’nda Tümosan Konyaspor ile oynayacağımız yarı final maçı öncesinde kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başlayan Elias Jelert, sağ dizindeki esneme sonrası takım antrenmanlarına yeni başlayan Kaan Ayhan ve önceki gün yapılan antrenmanda sol kasığında ağrı hisseden Alvaro Morata, tedbir amacıyla Konya’ya götürülmeyecektir.” Bu eksiklikler, Galatasaray’ın kadro derinliğini etkiliyor ve teknik direktör Okan Buruk’un maçta nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor.

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