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Spor

Galatasaray’a Mert Hakan Yandaş’tan Gönderme

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FENERBAHÇE, GÖZTEPE’YE KARŞI GALİP GELDİ

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Göztepe’yi ağırladı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen mücadele, sarı-lacivertli ekibin 3-2’lik avantajı ile sonuçlandı. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıya hızlı bir giriş yaparak 10 dakika içerisinde 3 gol kaydetti.

SOYUNMA ODASINDAKİ TARTIŞMA

Müsabakanın ardından Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, soyunma odasında geçen anlara bakış açısı sunuldu. Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş’ın, takım arkadaşlarına “Kavga edin biraz, kavga edin! Kavga edin!” şeklinde seslendiği duyuldu.

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