Galatasaray-Adana Demirspor Maçı Neden Yarıda Kaldı?

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında sahadan çekilme kararı aldı. Teknik direktör Mustafa Alper Avcı’nın aldığı bu karar, maçın 30. dakikasında alındı. Galatasaray, Alvaro Morata’nın attığı golle öne geçerek durumu 1-0 yaptı ve bu esnada Adana Demirspor oyunu terk etti.

MAÇIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Ligin son sırasında yer alan Adana Demirspor’un toplamda yalnızca 5 puanı bulunuyor. Maç sırasında soyunma odasına giden takım, taraftarların en büyük merak konusu haline geldi. Adana Demirspor’un neden sahadan çekildiği ise henüz netleşmedi. İlk yarının ortasında alınan bu kararın arka planı hakkında bir bilgilendirme yapılmadı.

MAÇ SONUCU NE OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, maçın sonucunu belirlemek için gerekli değerlendirmeleri yapacak. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır’ın raporu ve gözlemci notları bu süreç içinde önemli bir rol oynayacak. Maç sonrasında alınacak karar, Adana Demirspor’un durumu üzerinde etkili olacak.