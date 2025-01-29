Galatasaray, Ajax Deplasmanında 3 Eksikle Karşılaşacak

GALATASARAY AJAX MAÇINA HAZIRLANIYOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının son haftasında Perşembe günü Hollanda’nın Ajax takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Bu önemli karşılaşma, Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da TSİ 23.00’te başlayacak.

MAÇTA GÖREV ALACAK HAKEMLER

Müsabakayı, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano’nun yardımcı hakemlik görevini Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Guillermo Cuadra görev alacak. Ayrıca maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Carlos del Cerro Grande yer alacak ve onun yardımcılığını da Alejandro Hernandez yapacak.