Galatasaray, Andriy Lunin’i İstiyor

TRANSFERLERİN GÜNDEME GELDİĞİ DÖNEM

Kutlamaların sonrasında gözler, yapılacak transferlere yönelmiş durumda. Şampiyonlar Ligi’nde başarı sağlamak amacıyla kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Osimhen’in durumu sonrası önceliği kaleci transferine vermiş.

GALATASARAY İÇİN İYİ HABERLER

İspanya’dan gelen güzel haberler, sarı-kırmızılıların umutlarını artırıyor. Listenin başındaki Real Madrid’in kalecisi Andriy Lunin’in, Galatasaray’a yakın olduğu iddia ediliyor. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki Ukraynalı kalecinin en olası adresi Galatasaray olarak gösterildi. Haberde, sarı-kırmızılı takımın Lunin’i transfer etme isteği ve bu konuda en şanslı takım olduğu belirtiliyor.

SÖZLEŞME DETAYLARI

Lunin’in kulübüyle 2030 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor. Ancak bu sezon ligde yalnızca 7 maçta Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki kaleci, daha fazla oynama fırsatı bulabileceği bir takıma geçmek istiyor. Devler Ligi’nin, transfer tercihlerinde önemli bir faktör olacağı aktarılıyor.