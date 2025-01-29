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Spor

Galatasaray, Avrupa’da 326. Maçına Çıkıyor

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AVRUPA ORGANİZASYONLARINDAKİ BAŞARILAR

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarında toplamda 325 müsabakaya çıkmış. Bu karşılaşmalardan 116’sını galibiyetle tamamlamış. Ancak, 121 maçta rakiplerinin elinden mağlup olmuş. Bunun yanı sıra, Galatasaray 88 mücadelede ise beraberlik almayı başarmış. Avrupa maçlarında rakip fileleri tam 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, buna karşılık kalesinde 490 gol görmüş.

KUPA 2 PERFORMANSI

Galatasaray, “Kupa 2” organizasyonunda 100’den fazla maça çıkmış. Bu durum, takımın Avrupa’daki başarılarını dikkat çekici bir şekilde artırıyor.

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