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Spor

Galatasaray Az Alkmaar Maçına İngiliz Hakem

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FENERBAHÇE’NİN ZORLU DEPLASMAN MAÇI

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile deplasmanda buluşacak. Bu kritik karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’ın yardımcıları Stephane De Almeida ve Jonas Erni olacakken, müsabakanın 4. hakemliği de Luca Cibelli üstlenecek. Maçta VAR sistemi ise Lukas Fahndrich tarafından yönetilecek. AVAR görevini ise Lionel Tschudi yapacak.

GALATASARAY’IN TECRÜBELİ MAÇ YÖNETİMİ

Aynı gün Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında saat 20.45’te Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar ile evinde karşılaşacak. Bu karşılaşmada İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Anthony Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Ian Hussin yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Sam Barrott olacak. Ayrıca, maçta VAR koltuğunda Darren England yer alırken, AVAR’da Stuart Attwell bulunacak.

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