Galatasaray, Barış Alper’i İzleyecek

GALATASARAY SAMSUNSPOR İLE MAÇ YAPACAK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor’un konuğu olacak. Sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz da bu mücadelede izlenecek isimlerden biri olacak.

WEST HAM GÖZLEM YAPIYOR

İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Beşiktaş ile Galatasaray arasında gerçekleşen derbiyi izleyerek Barış Alper Yılmaz’ı takip etti. İngiliz temsilcisinin bu akşamki Samsunspor-Galatasaray mücadeleinde de milli futbolcuyu tribünden izleyeceği bilgisi geldi.

TEKLİF SEZON SONUNDA GELEBİLİR

West Ham’ın iki yetkilisinin Samsun’daki mücadelenin ardından milli futbolcuyu gözlemleyeceği ve hakkında rapor hazırlayacağı ifade edildi. İngiliz kulübünün sezon sonunda Galatasaray ile görüşerek Barış Alper Yılmaz için resmi bir transfer teklifi yapması bekleniyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta yer alan Barış Alper Yılmaz, 24 yaşında 11 gol ve 6 asistlik bir başarı gösterdi. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak değerlendirilen genç futbolcunun, sarı-kırmızılı ekiple 2027 yılına kadar süren bir sözleşmesi mevcut.