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Galatasaray, Barış Alper’i Satmayı Düşünüyor

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BARIS ALPER YILMAZ’IN YENİ MACERASI

Galatasaray’ın yetenekli oyuncusu Barış Alper Yılmaz’ın sezon sonunda yeni bir kariyer yolculuğuna çıkabileceği bildiriliyor.

WEST HAM UNITED TEKLİF YAPTI

Ara transfer döneminde, West Ham United’ın 25 milyon euro teklif ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Ancak, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışı nedeniyle bu teklifi geri çevirdiği ifade ediliyor.

SEZON SONUNDA YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Türkiye Gazetesi’nde belirtilene göre, West Ham United, sezonun bitiminde yeni bir teklifle Galatasaray’ın kapısını çalma planları yapıyor. İngiliz ekibinin gözlemcilerinin, Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarında Barış Alper Yılmaz’ı yakından takip ettiği ve bu transfer için istekli oldukları aktarılıyor.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın transferi için 35 milyon euro talep ediyor. Bu miktarın ödenmesi durumunda, milli futbolcunun Türk futbol tarihindeki en yüksek satış rekorunu kırması mümkün. Ayrıca, 24 yaşındaki futbolcunun Nottingham Forest ve Napoli gibi diğer kulüplerin de ilgisini çektiği vurgulanıyor.

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