“Galatasaray, Barış Alper’i Satmıyor”

GAZİANTEPSPOR MAÇIYLA YENİ SEZONA GÜÇLÜ GİRİŞ

Gaziantep FK ile başlayan yeni sezonda fırtına gibi esen Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig takımlarının dikkatini çekiyor. Oyuncusunu satmak istemeyen Galatasaray, 40 milyon euroda diretiyor.

TEKLİFLER İKİ KATINA ÇIKTI

Okan Buruk’un takımda kalmasını istediği Barış Alper Yılmaz’a, Galatasaray’dan aldığı maaşın iki katı teklif edildi. West Ham United, Tottenham ve Nottingham Forest, milli futbolcuya yıllık 5 milyon euro öneriyor.

Barış Alper için gelen sözlü teklifler toplamda 30+5 milyon euroyu bulurken, Galatasaray 40 milyon euroda ısrarcı. Sarı-kırmızılılar, başarılı futbolcunun bir yıl daha takımda kalmasını hedefliyor.

BOLOGNA İLE TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Bologna’nın da Barış Alper için devrede olduğu, fakat 40 milyon euroluk talep nedeniyle transferin gerçekleşme olasılığının neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.