Galatasaray, Başakşehir’i 3-0 Mağlup Etti

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 26. haftasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Nuri Şahin’in çalıştırdığı Başakşehir ile, hakem Batuhan Kolak’ın düdüğü eşliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi. Galatasaray, evinde ağırladığı rakibi Başakşehir’i ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0’lık sonuçla mağlup etmeyi başardı.

ÜÇ GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, 57. dakikada Wilfried Singo, 66. dakikada Victor Osimhen ve 85. dakikada Renato Nhaga tarafından kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR, 10 KİŞİ KALDI

Başakşehir’de Festy Ebosele, 28 ve 56. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımı 10 kişi bırakmış oldu.

PUAN FARKI 7’YE ÇIKTI

Bu sonuç neticesinde Galatasaray, puanını artırarak en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor ile arasındaki farkı 7 puana çıkardı. Başakşehir ise 42 puanda kalarak ligdeki konumunu sürdürüyor. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile mücadele ederken, Başakşehir ise sahasında Antalyaspor’u konuk edecek.