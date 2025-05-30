Galatasaray, Başakşehir Maçına Hazır

GALATASARAY HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Galatasaray, Süper Lig’in 38’inci haftasında oynayacağı Başakşehir maçı için hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Antrenman, dinamik ısınma ile başladıktan sonra, iki grup halinde yapılan 8’e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk’un yönetimindeki bu çalışma, taktik aktivitelerle son buldu.

BAŞAKŞEHİR MAÇI YAKLAŞIYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 38’inci haftasında bugün saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Başakşehir’i ağırlayacak.